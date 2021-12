Celentano fa la predica a Mentana sui No Vax

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stop ai No Vax in tv,: «Anche tu hai paura, meglio il dialogo» La Stampa, pagina 3, di Francesco Grignetti. Le urla. Le contumelie. Gli insulti. I talk show televisivi, da quando si apparecchia il «confronto» tra Sì Vax e No Vax hanno toccato il fondo. Finché qualcuno ha detto basta. Enricol’ha spiegata così: «Noi (giornalisti, ndr) abbiamo dei doveri. Se c’è uno che dice che due più due non fa quattro ma cinque, e noi sappiamo che non è vero, quella persona non la dobbiamo invitare più. È semplice». E invece no, c’è una terza via. A lanciarla ci pensa l’Adriano con la sua voce affaticata, roca, da santone della Via Gluck. «No,, le cose sono cambiate. Oggi due più due può fare cinque… e anche sei». Vabbé. L’Adriano ci invita tutti a disarmare il pensiero contundente. «Bisogna ...