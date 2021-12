Barbara D’Urso sfida il freddo con un cappottino corallo davvero speciale

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) È un periodo piuttosto delicato per. Dopo il ridimensionamento del suo ruolo a Mediaset molti dei suoi programmi sono stati cancellati dai palinsesti e la conduttrice è rimasta al timone soltanto di Pomeriggio Cinque (al momento sostituita da Simona Branchetti fino almeno al 14 gennaio). Ma se in tvè meno attiva, compensa questa mancanza sui social, dove condivide spesso con i suoi follower stralci di vita quotidiana e outfit interessanti. Vi raccomandiamo... Il cappotto doppiopetto di Bianca Balti è il coat dress ideale per Natale È questo il caso delprotagonista del suo ultimo post. In giro per una passeggiata in centro e pronta are il ...