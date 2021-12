Atac: altri 70 autobus ibridi pronti a entrare in servizio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Sono pronte a entrare in servizio le ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da Atac. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono entrate in servizio le prime 30 vetture. I mezzi serviranno diverse linee, tra cui la 490, 492, 495 e 64. Le nuove vetture sono state presentate al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patané in occasione di una loro visita proprio al deposito di Portonaccio, dove le nuove vetture saranno collocate per il servizio. “Questi nuovi 70 mezzi completano il primo passo del percorso compiuto da Atac verso una mobilità sempre più sostenibile. Per noi l’acquisto in autofinanziamento di queste vetture è stata una scelta strategica che troverà la sua ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – Sono pronte ainle ultime 70 vetture mild hybrid acquistate da. Si tratta della seconda e ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso, quando sono entrate inle prime 30 vetture. I mezzi serviranno diverse linee, tra cui la 490, 492, 495 e 64. Le nuove vetture sono state presentate al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patané in occasione di una loro visita proprio al deposito di Portonaccio, dove le nuove vetture saranno collocate per il. “Questi nuovi 70 mezzi completano il primo passo del percorso compiuto daverso una mobilità sempre più sostenibile. Per noi l’acquisto in autofinanziamento di queste vetture è stata una scelta strategica che troverà la sua ...

