Serie A 2021 | Juventus Cagliari 2 a 0 | gol di Kean e Bernardeschi! Sono felice!

Cari amici juventini, la partita di Serie A tra Juventus e Cagliari finisce 2 a 0 in favore dei nostri bianconeri! Home La Juventus vince ancora e si porta a 34 punti in classifica di Serie A! Con il pareggio dell'Atalanta contro il Genoa, la nostra amata squadra si riporta a -4 dalla zona Champions League. Ricordo che i goal Sono stati segnati da Moise Kean al 40° del 1 tempo. Mentre, Federico Bernardeschi firma il 2 a 0 definitivo all'83° del 2 tempo. Serie A 2021 Juventus Cagliari 2 a 0: il pensiero del Baroni Cosa dire. Due risultati, quello della Juventus e dell'Atalanta, che ci fanno comodo! Recuperiamo altri 2 punti, e come ho già detto ci riportiamo in corsa per ...

