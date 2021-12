Sceicco Dubai dovrà pagare cifra record a ex moglie, 554 mln di sterline (Di martedì 21 dicembre 2021) Il principe ereditario di Dubai e premier degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoum dovrà pagare la cifra record di 554 milioni di sterline (pari a 733 milioni di dollari) alla sua ex moglie, la principessa Haya, per risolvere la battaglia legale sulla custodia dei loro due figli. Lo ha stabilito il giudice Philip Moor dell’Alta Corte di Londra affermando che l’obiettivo è quello di garantire alla principessa Haya bint al-Hussein, sorellastra del re Abdullah di Giordania, e ai due figli della coppia la loro sicurezza. Il giudice ha anche riconosciuto che ”la minaccia principale” per la donna e i ragazzi proviene proprio dallo Sceicco di Dubai, che dovrà pagare 251,5 milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il principe ereditario die premier degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoumladi 554 milioni di(pari a 733 milioni di dollari) alla sua ex, la principessa Haya, per risolvere la battaglia legale sulla custodia dei loro due figli. Lo ha stabilito il giudice Philip Moor dell’Alta Corte di Londra affermando che l’obiettivo è quello di garantire alla principessa Haya bint al-Hussein, sorellastra del re Abdullah di Giordania, e ai due figli della coppia la loro sicurezza. Il giudice ha anche riconosciuto che ”la minaccia principale” per la donna e i ragazzi proviene proprio dallodi, che251,5 milioni di ...

