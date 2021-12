Salernitana, Fabiani: “Asl ci ha impedito di partire per Udine, non dipende da noi” (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle ultime ore il Covid è tornato ad abbattersi sul campionato di Serie A, con la Asl che ha bloccato la partenza della Salernitana per Udine a causa di alcuni casi di positività. Il direttore generale del club granata, Angelo Fabiani, ha spiegato la situazione durante un collegamento telefonico con Dazn: “L’Asl ci ha impedito nella maniera più assoluta di andare a Udine. Non è una cosa che dipende da noi. Ci ho rimesso un volo di linea pagato e un charter, volevamo partite ma se c’è un’autorità che ti impedisce di andare, cosa si fa? Ora dobbiamo stare tutti in quarantena”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelle ultime ore il Covid è tornato ad abbattersi sul campionato di Serie A, con la Asl che ha bloccato la partenza dellapera causa di alcuni casi di positività. Il direttore generale del club granata, Angelo, ha spiegato la situazione durante un collegamento telefonico con Dazn: “L’Asl ci hanella maniera più assoluta di andare a. Non è una cosa cheda noi. Ci ho rimesso un volo di linea pagato e un charter, volevamo partite ma se c’è un’autorità che ti impedisce di andare, cosa si fa? Ora dobbiamo stare tutti in quarantena”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Salernitana, le dichiarazioni del direttore generale Angelo #Fabiani - cmdotcom : #Salernitana, #Fabiani: 'Avevamo il charter pronto per Udine. Fermati da un'autorità, non è colpa nostra'… - TuttoMercatoWeb : Salernitana, Fabiani: 'Avevamo il charter pronto per Udine. Fermati da un'autorità, non è colpa nostra' - infoitsport : Il diesse della Salernitana Fabiani: “Abbiamo prenotato un volo per domattina ma…” - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Salernitana, il ds Fabiani: 'Noi senza debiti a differenza di altri. E non facciamo plusvalenze fittizie' https://t.co… -