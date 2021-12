Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di martedì 21 dicembre 2021) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (21-22 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre Ore 18.30, UDINESE-SALERNITANA (DAZN)Ore 20.45, GENOA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 20.45, JUVENTUS-CAGLIARI (DAZN) Mercoledì 22 dicembre Ore 16.30, VENEZIA-LAZIO (DAZN)Ore 18.30, VERONA-FIORENTINA (DAZN/SKY)Ore 18.30, INTER-TORINO (DAZN)Ore 18.30, ROMA-SAMPDORIA (DAZN)Ore 20.45, EMPOLI-MILAN (DAZN/SKY)Ore 20.45, NAPOLI-SPEZIA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 19ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 19ª Giornata (21-22 dicembre) Martedì 21 dicembre Ore 18.30, UDINESE-SALERNITANA (DAZN)Ore 20.45, GENOA-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 20.45, JUVENTUS-CAGLIARI (DAZN) Mercoledì 22 dicembre Ore 16.30, VENEZIA-LAZIO (DAZN)Ore 18.30, VERONA-FIORENTINA (DAZN/SKY)Ore 18.30, INTER-TORINO (DAZN)Ore 18.30, ROMA-SAMPDORIA (DAZN)Ore 20.45, EMPOLI-MILAN (DAZN/SKY)Ore 20.45, NAPOLI-SPEZIA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24.

