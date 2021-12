Perché l'inchiesta Lava Jato in Brasile rischia di finire in una bolla di sapone (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo l'assoluzione dell'ex Presidente potrebbe provocare un effetto domino sull'intera inchiesta Lava Jato. Ad esempio Emilio Odebrecht , papà di Marcelo, era già ... Leggi su ilcaffegeopolitico (Di martedì 21 dicembre 2021) Secondo il quotidiano Folha de Sao Paulo l'assoluzione dell'ex Presidente potrebbe provocare un effetto domino sull'intera. Ad esempio Emilio Odebrecht , papà di Marcelo, era già ...

Advertising

LauraGaravini : In uno Stato di diritto non si può abdicare a separazione poteri.Violazioni costituzionali dei Pm nell'inchiesta… - LucaMilan70 : @SkySport equipara Milan ed Inter per inchiesta guardia di finanza solo perché sono stati visti i documenti di entr… - AlessandroSali4 : RT @AlessandroSali4: I tifosi delle altre squadre non dovrebbero gioire troppo perché se l'inchiesta sulle plusvalenze si allarga a macchia… - Luigian48862891 : @ElenaCarnevali Grazie ma siamo già informati, tu invece perché non ci informi perché hai reso la commissione d’inc… - GiovanniBerluni : @KSport24 @blockbuster453 @AslanNerazzurro @CalcioFinanza @GDF Già, perchè un'inchiesta dura un mese. Già.... -

Ultime Notizie dalla rete : Perché inchiesta Cessione Sampdoria: le mosse di Vialli, il ruolo di Garrone. Ferrero non vedrà un euro Era l'obiettivo ineludibile da raggiungere: svincolare il club dalle vicende aperte dall'inchiesta ... Vialli e non Vialli & Dinan perché il patron del Fondo York Capital si è sfilato . Preoccupato, si ...

'Uccise le sorelle dando fuoco alla casa': condannato all'ergastolo a Busto Arsizio ... 74 enne di Cerro Maggiore (Milano), perché ritenuto responsabile dell'omicidio delle due sorelle ... L'inchiesta inizialmente sembrava destinata all'archiviazione : dai primi accertamenti tecnici e ...

Latina, Maltrattano il figlio perché è gay latinaoggi.eu Era l'obiettivo ineludibile da raggiungere: svincolare il club dalle vicende aperte dall'... Vialli e non Vialli & Dinanil patron del Fondo York Capital si è sfilato . Preoccupato, si ...... 74 enne di Cerro Maggiore (Milano),ritenuto responsabile dell'omicidio delle due sorelle ... L'inizialmente sembrava destinata all'archiviazione : dai primi accertamenti tecnici e ...