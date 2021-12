Napoli: la polizia ferma un pregiudicato per la rapina a Ounas (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La polizia ha fermato un pregiudicato di 44 anni, Salvatore De Crescenzo, nell’ambito delle indagini sulla rapina subita sabato scorso dall’ attaccante del Napoli Adam Ounas, atteso davanti alla sua abitazione nel quartiere Posillipo al ritorno dall’allenamento a Castel Volturno. Il pregiudicato – che era sottoposto all’ affidamento in prova ai servizi sociali – è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ed è stato fermato ieri sera dai Falchi della squadra mobile. Ounas, sotto la minaccia di una pistola era stato privato di denaro e di una catenina d’oro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lahato undi 44 anni, Salvatore De Crescenzo, nell’ambito delle indagini sullasubita sabato scorso dall’ attaccante delAdam, atteso davanti alla sua abitazione nel quartiere Posillipo al ritorno dall’allenamento a Castel Volturno. Il– che era sottoposto all’ affidamento in prova ai servizi sociali – è gravemente indiziato del reato diaggravata ed è statoto ieri sera dai Falchi della squadra mobile., sotto la minaccia di una pistola era stato privato di denaro e di una catenina d’oro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

