M5S, Ferrara: Calenda getta maschera e si fa due conti (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – “Il fugone di Calenda! Dopo una campagna elettorale intensa, struggente, passata a promettere amore eterno ai romani… per Carlo è arrivato il momento di gettare la maschera e farsi due conti in tasca: meglio lavorare all’Assemblea Capitolina o all’Europarlamento?” “Beh, a Bruxelles pagano di più, si sa… E così, prevedibile come l’arrivo del Natale, Calenda fa ‘ciaone’ alla Capitale e va in ‘Erasmus’. Resta una sola domanda: ma il tatuaggio SPQR che si era fatto a settembre, glielo rimborseranno?”. Così in una nota il consigliere comunale e vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Paolo Ferrara (M5S). Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – “Il fugone di! Dopo una campagna elettorale intensa, struggente, passata a promettere amore eterno ai romani… per Carlo è arrivato il momento dire lae farsi duein tasca: meglio lavorare all’Assemblea Capitolina o all’Europarlamento?” “Beh, a Bruxelles pagano di più, si sa… E così, prevedibile come l’arrivo del Natale,fa ‘ciaone’ alla Capitale e va in ‘Erasmus’. Resta una sola domanda: ma il tatuaggio SPQR che si era fatto a settembre, glielo rimborseranno?”. Così in una nota il consigliere comunale e vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Paolo(M5S).

