L'ultimo acquisto del Porto è una chiromante (Di martedì 21 dicembre 2021) Un centravanti da 30 gol a campionato? Un regista illuminante? Un difensore impossibile da superare? No, niente di tutto questo. Il vero rinforzo del Porto è stato... una chiromante! Si chiama Madalena Aroso, è l’indovina personale di Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, che da qualche tempo a questa parte l'ha messa a libro paga, come riporta il quotidiano Portoghese A Bola, «come se fosse un medico dello staff sanitario». Con un dettaglio non trascurabile e che, anzi, ha suscitato grandi polemiche: la chiromante ha uno stipendio di 15 mila euro netti al mese, molto più di quanto percepiscono gli altri dipendenti, il che ha creato non pochi malumori all'interno della società. Ovviamente anche lei dipende dai risultati della squadra, e al momento il giudizio sul suo operato è sospeso: se in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Un centravanti da 30 gol a campionato? Un regista illuminante? Un difensore impossibile da superare? No, niente di tutto questo. Il vero rinforzo delè stato... una! Si chiama Madalena Aroso, è l’indovina personale di Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del, che da qualche tempo a questa parte l'ha messa a libro paga, come riporta il quotidianoghese A Bola, «come se fosse un medico dello staff sanitario». Con un dettaglio non trascurabile e che, anzi, ha suscitato grandi polemiche: laha uno stipendio di 15 mila euro netti al mese, molto più di quanto percepiscono gli altri dipendenti, il che ha creato non pochi malumori all'interno della società. Ovviamente anche lei dipende dai risultati della squadra, e al momento il giudizio sul suo operato è sospeso: se in ...

Advertising

valerk_ : In contemporanea con il trailer di AoT, ecco a voi il mio ultimo acquisto ?? - troppocerebraIe : meditando acquisto del mio probabilmente ultimo funko pop a tema marv3l probabilmente ossia doctor strange perché a… - RaffaEl36448035 : RT @GiovanniLongar2: Foto da Giovanni ultimo acquisto della sendi. Prossimamente su questi schermi - GiovanniLongar2 : Foto da Giovanni ultimo acquisto della sendi. Prossimamente su questi schermi - Lau__092 : RT @introversa_atra: io non posso credere che stiamo fallendo così miseramente l'obiettivo di far certificare mille parole. onestamente mi… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo acquisto Basta un chatbot e il cliente non è solo. L'era della banca conversazionale ... durante le feste, chiedevano di ottenere più finanziamenti per l'acquisto di autovetture. Un'... ci tiene a sottolineare un ultimo aspetto durante la nostra chiacchierata: 'Per noi resta fondamentale ...

Riciclaggio e antiriciclaggio ... come per esempio l' acquisto di immobili o l' esercizio di attività imprenditoriali più o meno ... Da ultimo è intervenuta anche la Direttiva UE 2018/1673, dedicata alla lotta al riciclaggio mediante il ...

La Lupa Frascati annuncia l'acquisto di un nuovo centrocampista RomaToday Acquisti di Natale: da Polizia Postale 5 consigli per comprare in sicurezza Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e Subito, che promuovono 5 consigli per gli acquisti online tra privati, per informa ...

Oracle, maxi deal da 28,3 miliardi di dollari per acquisire Cerner (Teleborsa) - Oracle, colosso statunitense attivo nel settore informatico, ha raggiunto un accordo per acquisire Cerner, società leader nelle cartelle cliniche elettroniche, tramite un'offerta pubblic ...

... durante le feste, chiedevano di ottenere più finanziamenti per l'di autovetture. Un'... ci tiene a sottolineare unaspetto durante la nostra chiacchierata: 'Per noi resta fondamentale ...... come per esempio l'di immobili o l' esercizio di attività imprenditoriali più o meno ... Daè intervenuta anche la Direttiva UE 2018/1673, dedicata alla lotta al riciclaggio mediante il ...Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e Subito, che promuovono 5 consigli per gli acquisti online tra privati, per informa ...(Teleborsa) - Oracle, colosso statunitense attivo nel settore informatico, ha raggiunto un accordo per acquisire Cerner, società leader nelle cartelle cliniche elettroniche, tramite un'offerta pubblic ...