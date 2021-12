Le truffe | quelle classiche

(Di martedì 21 dicembre 2021) Uno dei contatti che mi segue su Facebook qualche giorno fa mi ha taggato in un post. O meglio, mi sono ritrovato taggato in un post sulla bacheca di questa persona. Post che riportava questa immagine con link: E nei commenti questo testo, sempre per mano del proprietario della suddetta bacheca: Funziona davvero ragazzi Lo sto facendo da alcuni giorni se siete interessati. Ho iniziato con 250 € e ho già ritirato 2.760 € sul mio conto bancario, è facile una volta che ci prendi la mano Ovviamente è tutto falso, una delle solite milleche vediamo circolare online. Il problema è il modo con cui viene diffusa: il mio contatto Antonio ha probabilmente cliccato su qualche link che gli era arrivato via Facebook, link che senza notificare alcunché ha preso possesso del suo profilo pubblicando quel post e taggando una cinquantina dei suoi amici. Purtroppo i social sono ...

UDINE. Anche le Festività natalizie diventano l'occasione per i malviventi per mettere a segno delle truffe. Per esempio, si presentano a nome di qualche fantomatico ente benefico, propongono l'acquis ...
Le truffe, specialmente ai danni degli anziani, sono all'ordine del giorno. Non sono nella nostra città, ma anche in quello della Prima Commissione Consiliare presieduta da Andrea Bacciga che per sape ...