Juventus-Cagliari 2-0 | Kean e Bernardeschi regolano i sardi | tabellino e highlights

(Di martedì 21 dicembre 2021) I bianconeri chiudono il 2021 con una vittoria, i rossoblù di Mazzarri restano in crisi– Laallenata da Massimiliano Allegri affronta unin piena crisi, con il tecnico Walter Mazzarri alla disperata ricerca di punti dopo la cocente sconfitta per 4-0 contro l’Udinese. I rossoblù non riescono a mettere a punto un proprio assetto vincente, ma almeno contro i bianconeri sembrano tenere meglio che in altre occasioni. Passano ben 40 minuti che la Vecchia Signora non riesce a trovare il ...

2 - 0, le pagelle SZCZESNY 6,5 Primo tempo da spettatore non pagante poi vola su un grande colpo di testa di Joao Pedro. CUADRADO 7 Molto attivo. Dai suoi piedi partono palle ...... sembra in controllo ma nel secondo gli uomini di Mazzarri sprecano due palle gol fino alla rete dell'esterno toscano Labatte ilper 2 - .0 e continua la sua rimonta in classifica. ...Juve sempre in attacco. Kean suggella la vittoria all'83esimo del secondo tempo Condividi 21 dicembre 2021 La Juventus batte il Cagliari 2-0 all'Allianz Stadium di Torino, complicando ulteriormente la ...La Juventus chiude il 2021 con una vittoria. All'Allianz Stadium di Torino batte il Cagliari per 2-0 e complica ulteriormente la situazione della squadra sarda sempre in zona retrocessione e del suo ...