"Inutile allungare le vacanze". Presidi contro la proposta di Galli (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla vigilia della chiusura ufficiale delle scuole per le vacanze natalizie fa discutere l’idea di poter prolungare il periodo di assenza dai banchi. A proporlo era stato ieri l’ex direttore di reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco Massimo Galli spiegando: “Non voglio tirarmi addosso un’iradiddio di critiche però, francamente, ci sarà da pensare eventualmente a una procrastinazione delle vacanze se le cose vanno male o malissimo”. Sul piede di guerra i Presidi che non ci stanno all’ipotesi di un ritorno alla dad, seppure per un breve periodo. “Sono dell’idea che ’allungarè le vacanze di Natale per gli studenti, prevedendo tipo 7 giorni di Dad, sia una scelta poco efficace - ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi -. A mio modo di vedere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla vigilia della chiusura ufficiale delle scuole per lenatalizie fa discutere l’idea di poter prolungare il periodo di assenza dai banchi. A proporlo era stato ieri l’ex direttore di reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco Massimospiegando: “Non voglio tirarmi addosso un’iradiddio di critiche però, francamente, ci sarà da pensare eventualmente a una procrastinazione dellese le cose vanno male o malissimo”. Sul piede di guerra iche non ci stanno all’ipotesi di un ritorno alla dad, seppure per un breve periodo. “Sono dell’idea che ’allungarè ledi Natale per gli studenti, prevedendo tipo 7 giorni di Dad, sia una scelta poco efficace - ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale-. A mio modo di vedere ...

mrsgiallo : Sono arrivata a quel momento in cui la lunghezza dei miei capelli è inutile perchè non sono nè lunghi nè corti quin… - buffa_del : @uominiedonne Roberta dovrebbe decidersi ormai allungare la scelta è inutile ,scelga e chiuda questa farsa - annasgariglia : @MediasetPlay @Vale_391 Che coraggio che avete invece di farla allungare fate pubblicità inutile vogliamo puntate p… - hznll28 : RT @GIOVYB94: le palle piene che ci sta facendo Roberta con questo suo inutile tentativo di allungare il brodo per non scegliere subito Luc… - GIOVYB94 : le palle piene che ci sta facendo Roberta con questo suo inutile tentativo di allungare il brodo per non scegliere subito Luca #uominiedonne -