Gf Vip | Soleil Demolita da un Ex Gieffino!

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’ultimo vincitore del Gf Vip Tommaso Zorzi ha voluto dire la sua sulle dinamiche della nuova edizione del reality di Signorini. Lo ha fatto durante un’ospitata nel programma radiofonico di Maurizio Costanzo su R101. Zorzi non ci è andato leggero su, convinto che la gieffina stia prendendo in giro tutti, autori compresi. Ma ecco tutto quello che ha raccontato il buon Tommy! Tommaso Zorzi dice la sua sue il Gf Vip 6Sorge è indubbiamente una delle protagoniste di questo Gf Vip 6. La 27enne italo americana è sulla bocca di tutti soprattutto per il famoso triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Che si creda oppure no alla veridicità di quanto andato in onda,rimane sempre e comunque al centro dell’attenzione, così come il suo compagno di merende. Alex Belli infatti, seppur sia stato ...