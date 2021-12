Fluidità sessuale | cosa significa?

Leggi su dilei

(Di martedì 21 dicembre 2021) Differenza tradi genere Nessuna costrizione, nessuna condizione prestabilita, nessuno schema soffocante, le persone sessualmente fluide vivono la sessualità in modo aperto e sincero prima di tutto con se stessi/e e questo richiede coraggio, voglia di conoscere se stessi e nessuna paura di ricevere giudizi. Questo modo di vivere la sessualità, però, non va confusa con ladi genere, con cui si intende invece il cambiamento nel tempo della propria identità di genere, oppure della propria espressione di genere o di entrambi i fattori. Per comprendere meglio: con identità di genere si intende il nostro modo di identificare noi stessi come uomo, donna o altro genere; l’espressione di genere, invece, rimanda all’insieme dei comportamenti, delle apparenze e dell’aspetto (per es. il modo ...