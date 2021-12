Filippo Accetta, il no - vax sostenitore di Salvini che aveva partecipato all'assalto alla Cgil (Di martedì 21 dicembre 2021) Poi quando dicono che Salvini e la destra strizzano sempre l'occhi ani no - vax qualcuno se la prende e dice che si tratta di bugie, Dai suoi profili social arringava i follower invitandoli a ... Leggi su globalist (Di martedì 21 dicembre 2021) Poi quando dicono chee la destra strizzano sempre l'occhi ani no - vax qualcuno se la prende e dice che si tratta di bugie, Dai suoi profili social arringava i follower invitandoli a ...

Advertising

eziomauro : Filippo Accetta, il leader 'No Vax' arrestato per le false vaccinazioni, a cena con Salvini a Palermo… - repubblica : Palermo, giro di false vaccinazioni: 3 arresti. In manette il leader “No Vax” Filippo Accetta e un’infermiera. “400… - ilriformista : La #Lega corre a prendere le distanze ma #Accetta, leader #novax palermitano, in più occasioni aveva sposato la cau… - ChicoCayetano : RT @EmilioBerettaF1: Filippo Accetta, il leader 'No Vax' arrestato per le false vaccinazioni, a cena con Salvini a Palermo - EmilioBerettaF1 : Filippo Accetta, il leader 'No Vax' arrestato per le false vaccinazioni, a cena con Salvini a Palermo… -