Falsi vaccini: leader no vax finge di vaccinarsi sui social (Di martedì 21 dicembre 2021) C'è un video su TikTok dove Filippo Accetta, il leader No vax, finge di vaccinarsi con una boccetta di un prodotto per il corpo della Johnson & Johnson. "Anche Filippo Accetta si è vaccinato Johnson... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) C'è un video su TikTok dove Filippo Accetta, ilNo vax,dicon una boccetta di un prodotto per il corpo della Johnson & Johnson. "Anche Filippo Accetta si è vaccinato Johnson...

