E' nata prematura la bimba dalla mamma no vax grave in terapia intensiva a Verona (Di martedì 21 dicembre 2021) La mamma no Vax lotta ancora tra la vita e la morte all'ospedale Borgo Trento di Verona, ma la figlia che stava attendendo quando si è ammalata è venuta alla luce e sta bene. La donna, triestina, nel ...

