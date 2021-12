Denise Pipitone, il gip di Marsala archivia l’indagine sulla scomparsa della bimba (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gip di Marsala ha accolto la richiesta della Procura ed ha archiviato l’indagine sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Oltre ad Anna Corona, erano indagati anche Giuseppe della Chiave e due testimoni che avrebbero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Il gip diha accolto la richiestaProcura ed hatopiccola, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. Oltre ad Anna Corona, erano indagati anche GiuseppeChiave e due testimoni che avrebbero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Adnkronos : #DenisePipitone, mamma Piera Maggio: 'Non finirà mai, scopriremo verità'. - Agenzia_Ansa : Denise Pipitone, il gip archivia l'inchiesta: 'No al colpevole ad ogni costo. Non smetteremo di cercare la verità'.… - fanpage : #DenisePipitone, archiviata l'inchiesta sulla scomparsa della bimba a Mazara del Vallo - zazoomblog : Denise Pipitone il gip di Marsala archivia l’indagine sulla scomparsa della bimba - #Denise #Pipitone #Marsala… - __pierp__ : Il presunto ritorno di Palvinismo nel giorno del casino di @Pirichello con Denise Pipitone, uno dei momenti miglior… -