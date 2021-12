De Winter svela | «Stavo per andarmene dalla Juve ma sono felice di essere rimasto»

(Di martedì 21 dicembre 2021) De: «perdi». Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero Koni De, giovane difensore dellantus, si è raccontato in un’intervista a Nieuwsblad. TITOLARE COL MALMOE – «Bonucci e Dybala mi hanno aiutato molto tranquillizandomi. Tutto è successo molto rapidamente, Allegri me lo ha comunicato solo tre ore prima della partita. Ho vissuto bene l’attesa tranne che nei 10 minuti prima del fischio d’inizio». RETROSCENA ESTIVO – «C’era la possibilità che tornassi in Belgio, al Club Bruges, in prestito. Avevo anche già parlato con l’allenatore, mancava solo l’accordo tra i club che alla fine non è stato trovato. Oggi posso dire dicontento di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Winter svela

Calcio News 24

C'è però un dato interessante in questa elezione - farsa, come ci ha fatto notare in questa intervista il professor Massimo Introvigne , sociologo, fondatore del Cesnur e del sito Bitter, ......e il loro naturale schierarsi contro il consumo di carne eun mix di curiosità e stranezze riguardante il connubio tra animali e musica. Copertina Singolo Dettori - Moretti "Quando Paul...ASCOLTA De Winter: «Juve, stavo per andarmene. Felice di essere rimasto». Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero Koni De Winter, giovane difensore della Juventus, si è raccontato in un’inte ...A Hong Kong hanno vinto i sostenitori dell'unione con la Cina popolare, non essendo stato possibile per gli oppositori candidarsi. Affluenza al 30% ...