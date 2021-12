Covid, la Salernitana non va a Udine: si rischia un altro caso Juve – Napoli? (Di martedì 21 dicembre 2021) Salerno – La Salernitana non parte per Udine. Ha tre giocatori positivi al Covid (due casi confermati e un sintomatico) e la Asl della Campania ferma il team di Ribery per la trasferta della 19esima giornata, in Serie A: “Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la Salernitana – indica una nota della Azienda Sanitaria Locale – si procede con il tracciamento del gruppo squadra complessivo. La notizia buona è che il resto della squadra, oltre ai due positivi, è risultato negativo al molecolare ma non si può escludere nulla. Ripeteranno il tampone”, ha aggiunto il responsabile Covid dell’Asl di Salerno. La Salernitana diffonde un comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Salerno – Lanon parte per. Ha tre giocatori positivi al(due casi confermati e un sintomatico) e la Asl della Campania ferma il team di Ribery per la trasferta della 19esima giornata, in Serie A: “Siamo di fronte al segnale di un incremento del virus e di una sua particolare aggressività, un circolo forte e ha colpito anche la– indica una nota della Azienda Sanitaria Locale – si procede con il tracciamento del gruppo squadra complessivo. La notizia buona è che il resto della squadra, oltre ai due positivi, è risultato negativo al molecolare ma non si può escludere nulla. Ripeteranno il tampone”, ha aggiunto il responsabiledell’Asl di Salerno. Ladiffonde un comunicato: “L’U.S.1919, a seguito di ...

sportface2016 : +++#Asl Salerno: 'Nelle ultime 48 ore la #Salernitana non ha rispettato le procedure #Covid in modo rigoroso'+++#UdineseSalernitana - Agenzia_Ansa : La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dov… - sportmediaset : Covid, la #Salernitana non va a Udine: 'Accertate positività nel gruppo squadra'. #SportMediaset… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Mentre la #LegaSerieA deve decidere sul rinvio di #UdineseSalernitana per 'il mancato rispetto dei protocolli Covid' dei… - simonmagic77 : RT @Marco_viscomi: L’asl impedisce la trasferta di Udine alla Salernitana per alcuni casi di covid: asl, squadra campana, squadra di casa b… -