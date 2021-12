Compleanno Steven Zhang | i suoi momenti clou all’Inter | VIDEO

Advertising

FBiasin : Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi d… - GianniIglesias : RT @FBiasin: Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi dubbi: l’#In… - mirkospinelli97 : È arrivato il regalo di compleanno per Steven Zhang ?? - Pliis3 : RT @FBiasin: Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi dubbi: l’#In… - LupoTavecchio : RT @FBiasin: Nel giorno del compleanno di Steven #Zhang molti chiedono “come valuti il lavoro della proprietà #Inter?”. Pochi dubbi: l’#In… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Steven

Nel giorno del 30°del presidenteZhang, la sede dell'Inter è stata visitata dalla Guardia di finanza che ha acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2017 - 18 e 2018 - 19. L'indagine è a carico ...Ecco i momenti clou diZhang in nerazzurro.Forza Inter! IL MESSAGGIO. Quarto compleanno da Presidente dell’Inter per Steven Zhang che oggi festeggia trent’anni. Un traguardo importante, celebrato nell’anno in cui è diventato il più giovane Pre ...L’Inter festeggia il compleanno del presidente Steven Zhang (queste le sue parole). Come riporta Sport Mediaset, il prolungamento per i tre tenori della dirigenza nerazzurra è molto vicino. Al lavoro ...