Aromaterapia | cos’è e come utilizzarla

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’ha origini lontanissime e millenarie. L’utilizzo delle essenze è presente in ogni civiltà per vari usi. Ma può essere utile ancora oggi per aiutare in modo naturale, alcuni disturbi femminili? Chel’? L’è una branca della fitoterapia e consiste nello studio e nell’utilizzo degli oli essenziali. I quali vengono ricavati dalle piante.