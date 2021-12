Vaccini anti-Covid: open day per i bambini nei distretti sanitari. TUTTE LE INFO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la campagna vaccinale anti-Covid che negli ultimi giorni si è rivolta, in particolare, ai bambini dai 5 agli 11 anni, raggiungendo un elevato numero di adesioni e vaccinazioni effettuate (oltre 800). Per raggiungere il maggior numero di bambini vaccinati, fascia d’età 5-11 anni, la direzione dell’ASL sta rimodulando in queste ore l’organizzazione degli hub vaccinali, coinvolgendo direttamente i distretti sanitari. “Per adeguare l’offerta – spiega il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe – anche in vista delle festività natalizie ed in considerazione dell’imminente raggiungimento di quota 1000 bambini vaccinati, abbiamo organizzato punti vaccinali pediatrici presso i distretti sanitari che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la campagna vaccinaleche negli ultimi giorni si è rivolta, in particolare, aidai 5 agli 11 anni, raggiungendo un elevato numero di adesioni e vaccinazioni effettuate (oltre 800). Per raggiungere il maggior numero divaccinati, fascia d’età 5-11 anni, la direzione dell’ASL sta rimodulando in queste ore l’organizzazione degli hub vaccinali, coinvolgendo direttamente i. “Per adeguare l’offerta – spiega il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe – anche in vista delle festività natalizie ed in considerazione dell’imminente raggiungimento di quota 1000vaccinati, abbiamo organizzato punti vaccinali pediatrici presso iche ...

