Unicef | Rozera “Con la pandemia 100 milioni di bambini poveri in più”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Stiamo vivendo la più grande catastrofe globale mai vista fino a oggi. Da quando è cominciata la, isono aumentati di 100e ci sono stati una serie di danni a catena dei quali hanno risentito maggiormente i più piccoli”. Così Paolo, direttore generale diItalia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” di Italpress. sat/red su Il Corriere della Città.

In concomitanza con l'evento a Cosenza, l'importante anniversario sarà celebrato a Roma daItalia con la presidente Carmela Pace ed il direttore Paolo, insieme al Corpo Nazionale dei ...... i più vulnerabili, per aiutare i più invisibili " spiega Paolo, Direttore Generale diItalia - unire la Street Art al Regalo Sospeso ci è sembrato un modo originale per celebrare il 75°...ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo vivendo la più grande catastrofe globale mai vista fino a oggi. Da quando è cominciata la pandemia, i poveri sono aumentati di ...“Stiamo vivendo la più grande catastrofe globale mai vista fino a oggi. Da quando è cominciata la pandemia, i bambini poveri sono aumentati di 100 mili ...