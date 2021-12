Un vaccino della libertà per immunizzarci dal complottismo No vax e dal comunismo No lib (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizialmente è stata una mossa dettata essenzialmente dalla disperazione di governi che non sapevano cosa fare, l’idea di provare a bloccare, cosa mai vista nella storia, con segregazione, quarantena, coprifuoco e mascherine anche all’aperto, non una malattia batterica concentrata in un’area, ma un’epidemia virale, parecchio contagiosa ed estesa con andamento pandemico all’intero Mondo, per di più quotidianamente attraversato da milioni di viaggiatori. Certamente è stato anche un comportamento imitativo di una nazione, la Cina, (che paese democratico certo non è, e men che meno liberale) che ha applicato per prima i comportamenti polizieschi con cui tratta ogni problema interno, anche se, pure all’epoca, il ragionevole dubbio se tutto questo sarebbe poi davvero servito, specie di fronte alla certezza della violazione dei diritti costituzionali di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inizialmente è stata una mossa dettata essenzialmente dalla disperazione di governi che non sapevano cosa fare, l’idea di provare a bloccare, cosa mai vista nella storia, con segregazione, quarantena, coprifuoco e mascherine anche all’aperto, non una malattia batterica concentrata in un’area, ma un’epidemia virale, parecchio contagiosa ed estesa con andamento pandemico all’intero Mondo, per di più quotidianamente attraversato da milioni di viaggiatori. Certamente è stato anche un comportamento imitativo di una nazione, la Cina, (che paese democratico certo non è, e men che meno liberale) che ha applicato per prima i comportamenti polizieschi con cui tratta ogni problema interno, anche se, pure all’epoca, il ragionevole dubbio se tutto questo sarebbe poi davvero servito, specie di fronte alla certezzaviolazione dei diritti costituzionali di ...

