Riconoscere la bellezza e coltivare il talento: il Moroni in un libro illustrato per i più piccoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con i testi di Lucia Bravo e le illustrazioni di Maura Cuminetti, il pittore albinese diventa il protagonista di un libro illustrato. Una narrazione in prima persona che trasporta i bimbi nell’universo del pittore albinese Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con i testi di Lucia Bravo e le illustrazioni di Maura Cuminetti, il pittore albinese diventa il protagonista di un. Una narrazione in prima persona che trasporta i bimbi nell’universo del pittore albinese

Advertising

Aleadesueto : Come non riconoscere la straordinaria bellezza di chi non sa quant'è importante? - Marilen66948680 : RT @NellaParola: Nell’incontro gioioso tra le due gestanti, i loro corpi, divenuti ricettacolo della divina onnipotenza, celebrano festosi… - Federic81293141 : RT @NellaParola: Nell’incontro gioioso tra le due gestanti, i loro corpi, divenuti ricettacolo della divina onnipotenza, celebrano festosi… - Rominab_83 : Quanto vorrei una complicità diversa tra donne, c’è un’invidia e un’incapacità di riconoscere nelle altre bellezza… - karocapuchina : RT @NellaParola: Nell’incontro gioioso tra le due gestanti, i loro corpi, divenuti ricettacolo della divina onnipotenza, celebrano festosi… -