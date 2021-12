Quando il Var annulla, dove vanno a finire tutti quei “goooool” urlati nel vento? Blowin’ in the Var? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ritiro tutto quello che ho detto sul cappotto cammello di Insigne dopo aver visto il cesso indossato ieri sera da Ciro Ferrara. Tenendo presente che io guardo le partite senza audio, non capisco tutto quel suo infervorarsi, ma stai un attimo tranquillo, cu stu cappotto strettullille. Passo indietro. Il gol che il Napoli ha subito da Crutone dell’Empoli è il classico cap’ ‘e cess’ del biliardino, jamme. E con questo passaggio ho già usato due volte la parola “cesso”, ora torno in me. Ieri sera, alle 20.02 mando un Whatsapp ad Alfonso Fasano (dopo aver letto la formazione): “Credo che stasera Spalletti un piano partita ce l’abbia”. Alfonso mi risponde da par suo: “Su questo io non ho mai dubbi. È l’enorme differenza con Gattuso, figurati se tu non lo sai”. Infatti, lo sappiamo. Insisto: “Eh, ho una certa fiducia per stasera, vediamo”. Alfonso risponde dopo il fischio finale. Bandiere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ritiro tutto quello che ho detto sul cappotto cammello di Insigne dopo aver visto il cesso indossato ieri sera da Ciro Ferrara. Tenendo presente che io guardo le partite senza audio, non capisco tutto quel suo infervorarsi, ma stai un attimo tranquillo, cu stu cappotto strettullille. Passo indietro. Il gol che il Napoli ha subito da Crutone dell’Empoli è il classico cap’ ‘e cess’ del biliardino, jamme. E con questo passaggio ho già usato due volte la parola “cesso”, ora torno in me. Ieri sera, alle 20.02 mando un Whatsapp ad Alfonso Fasano (dopo aver letto la formazione): “Credo che stasera Spalletti un piano partita ce l’abbia”. Alfonso mi risponde da par suo: “Su questo io non ho mai dubbi. È l’enorme differenza con Gattuso, figurati se tu non lo sai”. Infatti, lo sappiamo. Insisto: “Eh, ho una certa fiducia per stasera, vediamo”. Alfonso risponde dopo il fischio finale. Bandiere ...

