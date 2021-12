Napoli, Szalai in pole per sostituire Manolas: Lucumì e Mina le alternative (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli, reduce dall’importantissima vittoria in quel di San Siro contro il Milan, può ora guardare con più ottimismo al futuro ed al proseguo della stagione. Questione di giorni e sarà possibile operare ufficialmente nel mercato di gennaio. A tale proposito il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha affermato: “Il mercato di riparazione? In questo momento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il, reduce dall’importantissima vittoria in quel di San Siro contro il Milan, può ora guardare con più ottimismo al futuro ed al proseguo della stagione. Questione di giorni e sarà possibile operare ufficialmente nel mercato di gennaio. A tale proposito il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha affermato: “Il mercato di riparazione? In questo momento L'articolo

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA CLAMOROSO AFFARE IN CHIUSURA, IL TELEFONO DI GIUNTOLI E' BOLLENTE. PRONTO A DIVENTARE AZZU… - sportli26181512 : Szalai, il 'Van Dijk ungherese': il Napoli sfida il Chelsea: In rampa di lancio. ?Attila Szalai è l’ultima idea di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mercato, il Napoli segue Attila Szalai - Nardiello95 : @Gazzetta_it Giuntoli,Ds napoli:”cerchiamo un centrale destro” Gazzetta:pressing per szalai centrale mancino..io non ho piu parole ahahhaha - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Mercato, il Napoli segue Attila Szalai -