Manovra: Letta, 'discussione fisiologica, sarà approvata nei tempi dovuti' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "La Manovra deve essere approvata entro fine anno e lo sarà, non ho dubbi. Penso sia fisiologico, la nostra è una maggioranza composita, molto particolare ed è la prima volta, ritengo sia fisiologico che ci sia questa complessità di discussione. Ma sono sicuro che si arriverà ad approvare la Manovra nei tempi dovuti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Ladeve essereentro fine anno e lo, non ho dubbi. Penso sia fisiologico, la nostra è una maggioranza composita, molto particolare ed è la prima volta, ritengo sia fisiologico che ci sia questa complessità di. Ma sono sicuro che si arriverà ad approvare lanei". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Letta, 'discussione fisiologica, sarà approvata nei tempi dovuti'... - LorenzoPinto01 : @EnricoLetta Letta si dice “sorpreso” dallo sciopero generale: “Manovra equilibrata, non me l’aspettavo”. Sorprend… - La_brus : Probabile che #Pd non abbia capito senso dello #sciopero. Ma La manovra del governo Draghi ovviamente non ha “aumen… - pointfab : #Draghi #PD #Letta anche questa manovra ha tolto ai poveri per dare ai ricchi con la 'sinistra' pienamente d'accord… - TV7Benevento : Manovra: Letta, 'intervenire su delocalizzazioni è dare valore a lavoro e territori'... -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Letta Variante Omicron Italia, Letta: "Impegno di tutti per evitare lockdown" 'Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando - dice ancora Letta - dobbiamo mantenere ... La manovra è troppo importante per la ripartenza del Paese', va dunque approvata 'in modo rapido e ...

Ultime Notizie Roma del 18 - 12 - 2021 ore 11:10 ...in 10 rate ritorno del bonus TV Il governo deposita Se una persona si allenamento la manovra ...della Lega gli fa Eco Tagliani di Italia secondo i quali i draghi premier ha interesse Nazionale Letta ...

Manovra: Letta, 'discussione fisiologica, sarà approvata nei tempi dovuti' La Sicilia Manovra: Letta, 'discussione fisiologica, sarà approvata nei tempi dovuti' Roma, 20 dic "La manovra deve essere approvata entro fine anno e lo sarà, non ho dubbi. Penso sia fisiologico, la nostra è una maggioranza composita, molto part ...

Gli agenti non ci stanno: scatta la "rivolta" delle pensioni Scoppia il caso politico per l'emendamento dem alla manovra, i sindacati scrivono ai segretari dei partiti e dichiarano lo stato di agitazione ...

'Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando - dice ancora- dobbiamo mantenere ... Laè troppo importante per la ripartenza del Paese', va dunque approvata 'in modo rapido e ......in 10 rate ritorno del bonus TV Il governo deposita Se una persona si allenamento la...della Lega gli fa Eco Tagliani di Italia secondo i quali i draghi premier ha interesse Nazionale...Roma, 20 dic "La manovra deve essere approvata entro fine anno e lo sarà, non ho dubbi. Penso sia fisiologico, la nostra è una maggioranza composita, molto part ...Scoppia il caso politico per l'emendamento dem alla manovra, i sindacati scrivono ai segretari dei partiti e dichiarano lo stato di agitazione ...