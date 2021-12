Incendio in Via Ripamonti a Milano: a fuoco 20 auto e diversi container | Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un grosso Incendio si è sviluppato intorno alle 23 di ieri sera in un piazzale di Via Ripamonti a Milano. Numerosi i veicoli coinvolti. Sarebbero circa 20 le auto andate a fuoco più diversi container. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero, distruggendo anche agli altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati una trentina di vigili del fuoco si sono protratte fino all'alba di questa mattina. Al momento si indaga sui motivi che hanno causato lo scoppio dell'Incendio. Guarda tutti i Video Giappone, Incendio in un palazzo a Osaka: 27 morti Video Questa mattina, intorno alle 10:18 ore locali (le 5:18 in Italia) ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un grossosi è sviluppato intorno alle 23 di ieri sera in un piazzale di Via. Numerosi i veicoli coinvolti. Sarebbero circa 20 leandate apiù. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero, distruggendo anche agli altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati una trentina di vigili delsi sono protratte fino all'alba di questa mattina. Al momento si indaga sui motivi che hanno causato lo scoppio dell'. Guarda tutti iGiappone,in un palazzo a Osaka: 27 mortiQuesta mattina, intorno alle 10:18 ore locali (le 5:18 in Italia) ...

