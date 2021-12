Il green pass delle persone positive a Covid - 19 sarà revocato in automatico (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono state pubblicate le nuove modalità di revoca del green pass alle persone positive o a quelle che sono entrate in possesso di una certificazione falsa . Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17 dicembre, riempie un grave vuoto normativo finora ignorato. Infatti, questo è il primo provvedimento che disciplina le sospensioni dei green pass a seguito di contagio , per ... Leggi su wired (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono state pubblicate le nuove modalità di revoca delalleo a quelle che sono entrate in possesso di una certificazione falsa . Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17 dicembre, riempie un grave vuoto normativo finora ignorato. Infatti, questo è il primo provvedimento che disciplina le sospensioni deia seguito di contagio , per ...

