Il congedo di Mattarella davanti agli ambasciatori | “Ultima occasione per rivolgervi i miei auguri”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha salutato glie le ambasciatrici d’Italia nel mondo. “Consentitemi, in questain cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimervi fervidiper il Natale, per il nuovo anno e per il futuro. A tutti voi e alle vostre famiglie”,ha concluso così il suo intervento alla XIV Conferenza deglie delle ambasciatrici alla Farnesina. Nella stessa sede ha ricordato l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso a febbraio in Congo, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. “Un esempio di chi aveva messo la propria italianità a servizio della causa dell’umanità” ha detto il Capo dello Stato.ha anche aggiunto che ...

Ultime Notizie dalla rete : congedo Mattarella

AGI - Un altro, questa volta davanti agli ambasciatori italiani, e un discorso che puo' considerarsi un lascito per la politica estera italiana ed europea. Sergiosaluta 'in questa ultima ...Ildi' Desidero, in questa sede, fare memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo nella Repubblica ...(LaPresse) "Vorrei iniziare esprimendo la mia riconoscenza per il supporto fornito in questi anni all'attività della presidenza della Repubblica. Non posso non rilevare ...Le parole del presidente della Repubblica alla sessione inaugurale della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia alla Farnesina. Migranti: “L'Ue non è una fortezza ...