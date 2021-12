Furto in casa del sindaco di Lucca Tambellini: via gioielli e preziosi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Furto in casa del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini . E' successo domenica pomeriggio, quando il primo cittadino ha fatto rientro nella propria abitazione trovandola completamente a soqquadro. I ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 dicembre 2021)indeldi, Alessandro. E' successo domenica pomeriggio, quando il primo cittadino ha fatto rientro nella propria abitazione trovandola completamente a soqquadro. I ...

Advertising

NincoNa95733718 : E in quale città? Sorrento? Forse Bacoli? - qn_lanazione : Furto in casa del sindaco di #Lucca Tambellini - Guvizzini : RT @cattivamamy: La ricchezza si ottiene lavorando non con il Reddito di Cittadinanza e rimanendo sul divano.Conte quei soldi non li prende… - bmark85 : Ho visto il gol annullato di kessie e dico che al milan hanno fatto un furto grosso come una casa. Onestamente a me… - infoitcultura : Furto nella casa di Tommaso Zorzi: “Fortunatamente noi stiamo tutti bene” -