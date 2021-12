“Completamente fuori luogo”: bordate su Silvia Toffanin, distrutta per le sue ultime uscite in diretta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piovono critiche per Silvia Toffanin dopo l’ultima puntata di Verissimo: ecco cos’è successo. Silvia Toffanin a “Verissimo” (screenshot Mediasetplay)Silvia Toffanin finisce al centro della polemica dopo la puntata di ieri Domenica 19 Dicembre di Verissimo. La conduttrice, infatti, ha ospitato nel suo studio Alex Belli e Delia Duran per chiarire una volta per tutte la posizione dell’ex gieffino all’interno della casa con Soleil. I due, dopo aver risposto ad alcune domande, hanno spiegato di aver chiarito e di essere più innamorati di prima. La Toffanin, però, non ha creduto alle parole della coppia, ironizzando e controbattendo più volte alle loro affermazioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin e il momento ... Leggi su specialmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piovono critiche perdopo l’ultima puntata di Verissimo: ecco cos’è successo.a “Verissimo” (screenshot Mediasetplay)finisce al centro della polemica dopo la puntata di ieri Domenica 19 Dicembre di Verissimo. La conduttrice, infatti, ha ospitato nel suo studio Alex Belli e Delia Duran per chiarire una volta per tutte la posizione dell’ex gieffino all’interno della casa con Soleil. I due, dopo aver risposto ad alcune domande, hanno spiegato di aver chiarito e di essere più innamorati di prima. La, però, non ha creduto alle parole della coppia, ironizzando e controbattendo più volte alle loro affermazioni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>e il momento ...

