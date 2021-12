Ambasciatore Formosa | Italia e Portogallo condividono molte complementarieta' nel settore economico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore Formosa

Agenzia ANSA

Intervista all'Carlod'Italia in Portogallo, a margine della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina. 20 dicembre 2021... meno energivori e quindi più sostenibili", come ha sottolineato l'd'Italia in Lisbona, Carlo, che nel suo intervento di apertura ha approfondito anche i trend di crescita nel ...Intervista all'ambasciatore Carlo Formosa, ambasciatore d'Italia in Portogallo, a margine della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo alla Farnesina.L’Ambasciata d’Italia a Lisbona ha organizzato un webinar che ha affrontato le opportunità offerte dal settore Aerospaziale per l’economia e per la transizione ecologica. Un’attenta analisi dell’utili ...