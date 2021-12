Allegri: 'Non possiamo permetterci un altro passo falso. De Ligt? Chi vivrà vedrà' (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Gara delicata perché ci sono le vacanze, stanno tutti preparando regali e valigie per partire - così l'allenatore della Juve Max Allegri alla vigilia dell'ultimo match del 2021 e del girone d'andata -... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Gara delicata perché ci sono le vacanze, stanno tutti preparando regali e valigie per partire - così l'allenatore della Juve Maxalla vigilia dell'ultimo match del 2021 e del girone d'andata -...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Massimiliano Allegri non ha mai perso in 19 incontri contro il Bologna in Serie A (15V, 4N): si tratta dell'all… - juventusfc : Allegri ?? «Una partita delicata perché poi ci sono le vacanze, invece bisogna essere concentrati su domani, perché… - juventusfc : Allegri ?? «Non ci possiamo permettere altri passi falsi. A livello di disponibilità, siamo gli stessi di Bologna. V… - JuvMania : #Allegri: '#Kulusevski è entrato bene a Bologna. #Dybala invece non ha lavorato con la squadra: andarsi a prendere… - JuvMania : #Allegri: 'Rinnovo #Dybala? Non ne abbiamo parlato, so solo che c’era un incontro l’altro giorno con il procuratore… -