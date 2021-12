Pirozzi e il no alla Samb: 'Minacce alla famiglia, e quei commenti sul terremoto...' (Di domenica 19 dicembre 2021) E alla fine arrivò anche il suo passo indietro. Sergio Pirozzi, dopo la follia ultrà che non lo voleva alla guida della Samb per via della sua simpatia con l'Ascoli, ha scritto un lungo sfogo sui ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Efine arrivò anche il suo passo indietro. Sergio, dopo la follia ultrà che non lo volevaguida dellaper via della sua simpatia con l'Ascoli, ha scritto un lungo sfogo sui ...

