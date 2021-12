No! Nei supermercati in Austria o Germania non separano con una barriera i vaccinati dai non vaccinati (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 4 dicembre 2021 il sito Renovatio21.com pubblica un articolo, dal titolo «Austria, barriera al supermercato tra vaccinati e non vaccinati. Apartheid biotica realizzata», dove viene mostrata un’immagine dove le persone verrebbero divise nei luoghi pubblici in quanto vaccinate o meno contro la Covid. Non è affatto come viene percepito e diffuso negli ambienti No Vax. Per chi ha fretta Sui social si sostiene che la foto provenga o dall’Austria o dalla Germania. Secondo il racconto, la barriera dividerebbe vaccinati da non vaccinati. La foto riguarda una catena di supermercati in Romania. Le barriere servivano per smistare chi aveva il Green ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 4 dicembre 2021 il sito Renovatio21.com pubblica un articolo, dal titolo «al supermercato trae non. Apartheid biotica realizzata», dove viene mostrata un’immagine dove le persone verrebbero divise nei luoghi pubblici in quanto vaccinate o meno contro la Covid. Non è affatto come viene percepito e diffuso negli ambienti No Vax. Per chi ha fretta Sui social si sostiene che la foto provenga o dall’o dalla. Secondo il racconto, ladividerebbeda non. La foto riguarda una catena diin Romania. Le barriere servivano per smistare chi aveva il Green ...

