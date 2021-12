Live Milan-Napoli 0-1 | Esce Demme ed entra Lobotka

(Di domenica 19 dicembre 2021) Big match della giornata,è le sfida tra le ex prime della classe superate dall'Inter dopo le ultime battute d'arresto dovute anche agli infortuni. Partita aperta ma di...

Advertising

fanpage : Segui con noi la diretta di #MilanNapoli - infoitsport : LIVE MN - Milan-Napoli (0-1): fine primo tempo - zazoomblog : Serie A – Milan-Napoli la partita alla moviola LIVE NEWS - #Serie #Milan-Napoli #partita #moviola - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE - Serie A, Milan-Napoli 0-1: inizia il secondo tempo - fcin1908it : LIVE - Serie A, Milan-Napoli 0-1: inizia il secondo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

53' Primo cambio per il Napoli: fuori Demme, dentro Lobotka. 53' Ibra spizza per Messias largo a destra, il brasiliano salta Di Lorenzo ma la sua conclusione mancina è ...Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo di San Siro contro il Milan. Vantaggio immediato arrivato grazie al colpo di testa di Elmas, poi gara equilibrata con i rossoneri che hanno tentato di aggu ...