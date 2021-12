In vendita il primo Personal Computer: l’Altair 8800 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 dicembre 1984 faceva il suo ingresso sul mercato il primo PC: l’Altair 8800. La messa in vendita del primo Personal Computer avrebbe segnato la storia, dando inizio all’era dei Computer e all’ascesa di questo nuovo strumento che sarebbe diventato sempre più popolare. Dietro questo ambizioso progetto c’era l’ingegnere e imprenditore Ed Roberts che aveva fondato nel 1969, a 29 anni, la MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), azienda che lanciò sul mercato il già citato Altair 8800. Ma da dove nacque l’idea di un Personal Computer? Il PC: una nuova esigenza? Innanzitutto dalla crescente esigenza di calcolatori trasportabili ed economicamente accessibili. Roberts, già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 dicembre 1984 faceva il suo ingresso sul mercato ilPC:. La messa indelavrebbe segnato la storia, dando inizio all’era deie all’ascesa di questo nuovo strumento che sarebbe diventato sempre più popolare. Dietro questo ambizioso progetto c’era l’ingegnere e imprenditore Ed Roberts che aveva fondato nel 1969, a 29 anni, la MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems), azienda che lanciò sul mercato il già citato Altair. Ma da dove nacque l’idea di un? Il PC: una nuova esigenza? Innanzitutto dalla crescente esigenza di calcolatori trasportabili ed economicamente accessibili. Roberts, già ...

