Gasperini: «VAR? Le registrazioni sembrano segreti di Stato»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è stato ospite negli studi di Sky Calcio Club: le sue dichiarazioni

EPISODI DUBBI – «L'episodio di Kessie non l'ho visto perché ero in macchina. Secondo me l'episodio di ieri è ancora diverso, quello che sapeva Irrati è che aveva fatto gol Palomino e quindi era in fuorigioco, lui ha dato gol. Forse è stato un errore di comunicazione, ma se fosse dato un fuorigioco attivo sarebbe andato a rivederlo. Non c'è giustificazione perché non può decidere il VAR se il fuorigioco è attivo o passivo. Queste registrazioni tra loro sembrano segreti di Stato, ...

