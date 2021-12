Frollini ripiene di marmellata e mele | una vera delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 dicembre 2021) A Natale i dolci sono davvero tantissimi e, nonostante il panettone che fa da padrone, anche i biscotti hanno il loro meritato spazio. Quelli che vi proponiamo oggi hanno un sapore tipico del periodo, soprattutto grazie al delicato tocco di cannella che unisce tra di loro tutti gli altri ingredienti. Di seguito troverete l’elenco di quello che vi occorre per prepararli e il procedimento che vi aiuterà a realizzarli. Ingredienti 300 gr farina 00 120 gr burro 100 gr confettura dicotogne o a piacere 110 gr zucchero 1 mela 1 pizzico cannella in polvere 1 uovo 1 cucchiaino lievito in polvere per dolci 1 pizzico sale zucchero a velo (per decorare) Procedimento Per prima cosa procuratevi una ciotola di medie dimensioni e versate al suo interno il burro ammorbidito e lo zucchero. Amalgamate il tutto per rendere il composto spumoso ed omogeneo e poi ...