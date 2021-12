Covid oggi Lazio, 2.404 contagi e 13 morti. A Roma 1.064 casi (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 2.404 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 dicembre 2021 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 morti. “oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. i casi a Roma città sono a quota 1.064? comunica l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, spiegando anche che è “sold out l’open day di Natale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 2.404 i nuovida coronavirus19 dicembre 2021 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 13. “nelsu 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovipositivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. icittà sono a quota 1.064? comunica l’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato, spiegando anche che è “sold out l’open day di Natale”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - qnazionale : Bollettino Covid di oggi 19 dicembre. Dati contagi Italia e regioni in diretta - zxuz53 : RT @michele_geraci: La #Cina ha capito, ma noi testa dura no, che se i vaccini sono fondamentali per ridurre la gravita del #Covid (quasi t… -