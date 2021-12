Covid in Campania | i dati | oltre 2000 positivi | indice di contagio in crescita

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA M… - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Covid #Campania, il bollettino: 2.006 nuovi casi su 38.324 test - EmergenzaH24 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA MASCH… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.006 positivi su 38.324 tamponi esaminati , 250 in meno di ieri con 5.102 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo ...Occupati cinque posti letto in più in degenza ordinaria L'Unità di Crisi della Regioneha ... 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 423 (**) Posti lettoe Offerta privata.Ecco nuove restrizioni per la Regione Campania: il divieto di svolgimento di feste al chiuso, feste natalizie a scuola ed in discoteca.Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.006 positivi su 38.324 ...