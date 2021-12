Auto contro albero | morte 2 sorelle a Roma

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tragico incidente all'alba a. Duesonodopo che la loroè finitaunin via Cilicia, in zona San Giovanni. Le due, Lorena e Antonella Flores Chevez, ...

La macchina nell'impatto si è accartocciataun albero.Tragico incidente all'alba a Roma. Due sorelle sono morte dopo che la loroè finitaun albero in via Cilicia, in zona San Giovanni. Le due sorelle, Lorena e Antonella Flores Chevez, avevano 23 e 19 anni ed erano figlie di un giornalista sudamericano. Sul posto ...È ancora l’Arnaccio con il suo dirizzone stretto tra il corso d’acqua gli alberi, il luogo in cui una vita viene messa in pericolo dopo il fuori strada di un’auto contro una pianta.Dramma a Roma nella notte, morte due ragazze giovanissime: si chiamavano Lorena Flores Chevez, 19 anni, e la sorella Antonella 23enne. Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con ...