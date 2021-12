Austria, Enrico Coluccia e Chiara Rucco nel team vincitore del “Data science sustainability challenge” (Di domenica 19 dicembre 2021) Enrico Coluccia e Chiara Rucco, rispettivamente laureando e neo-laureata dell’Università del Salento, sono nel gruppo internazionale che ha vinto la gara online ‘Data science sustainability challenge’, ideata e promossa da Microsoft, Capgemini e Obag. Coluccia, 24 anni, tirocinante presso la sede di Milano della multinazionale Siemens, è laureando a UniSalento in Computer engineering; Rucco, neo-laureata nello stesso corso di laurea, è dottoranda in Ingegneria dei sistemi complessi e tirocinante presso l’International computing center delle Nazioni Unite. Il team, chiamato ‘Heel of the boots’ (il tacco dello stivale), di cui hanno fatto parte anche i giovani ingegneri Pablo Izquierdo (Valencia) e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 dicembre 2021), rispettivamente laureando e neo-laureata dell’Università del Salento, sono nel gruppo internazionale che ha vinto la gara online ‘’, ideata e promossa da Microsoft, Capgemini e Obag., 24 anni, tirocinante presso la sede di Milano della multinazionale Siemens, è laureando a UniSalento in Computer engineering;, neo-laureata nello stesso corso di laurea, è dottoranda in Ingegneria dei sistemi complessi e tirocinante presso l’International computing center delle Nazioni Unite. Il, chiamato ‘Heel of the boots’ (il tacco dello stivale), di cui hanno fatto parte anche i giovani ingegneri Pablo Izquierdo (Valencia) e ...

Advertising

nonsonpago1 : RT @BlobRai3: ' L'ELMETTO DI SCIPIO '. “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è necessaria per evitare di tr… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' L'ELMETTO DI SCIPIO '. “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è necessaria per evitare di tr… - salomon791 : RT @BlobRai3: ' L'ELMETTO DI SCIPIO '. “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è necessaria per evitare di tr… - BlobRai3 : ' L'ELMETTO DI SCIPIO '. “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è necessaria per evi… -