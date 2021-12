Week end 18-19 dicembre a Firenze e in Toscana: concerti di Natale, spettacoli, eventi (Di sabato 18 dicembre 2021) concerti di Natale incluso quello del Maggio; il fine settimana dedicato a Maria Tipo agli Amici della Musica, gli spettacoli di prosa, il Villaggio d’inverno alla Fortezza con la ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio e gli spettacoli domenicali, i mercatini natalizi, F-Light, i presepi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021)diincluso quello del Maggio; il fine settimana dedicato a Maria Tipo agli Amici della Musica, glidi prosa, il Villaggio d’inverno alla Fortezza con la ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio e glidomenicali, i mercatini natalizi, F-Light, i presepi L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Week end Finora i tamponi erano effettuati dai medici di base che però nelle isole spesso non ci sono nei week end. Dopo le polemiche sollevate dagli isolani l'Asp messinese ha autorizzato le guardie mediche ...

Genova: calcio dilettanti, tre partite rinviate per Covid Genova " Prima dell'ultimo turno della sosta per le vacanze natalizie il Covid torna a irrompere nel calcio dilettantistico . In questo week - end sono infatti tre le gare rinviate a causa di focolai scoppiati all'interno di alcune società. Nel campionato di Promozione è stata annullata Forza e Coraggio contro Little Club James per ...

WEEK END CON L'ARTISTA A PALAZZO BELTRANI Città di Trani Week end 18-19 dicembre a Firenze e in Toscana: concerti di Natale, spettacoli, eventi Concerti di Natale incluso quello del Maggio; il fine settimana dedicato a Maria Tipo agli Amici della Musica, gli spettacoli di prosa, il Villaggio d’inverno alla Fortezza con la ruota panoramica, la ...

Villaggi natalizi, mercatini e concerti: il week-end in provincia Provincia di Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Villaggi e mercatini natalizi, concerti e molto altro ancora.

