Torino, una gru da cantiere cade su un palazzo: 2 morti (Di sabato 18 dicembre 2021) A Torino una gru da cantiere è caduta su un palazzo di sette piani. È successo intorno alle ore 10 in via Genova. Coinvolti tre operai, rimasti incastrati sotto una parte dell`intelaiatura: due le vittime. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati anche con squadre Usar, nelle complesse operazioni di estrazione delle persone travolte. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Auna gru daè caduta su undi sette piani. È successo intorno alle ore 10 in via Genova. Coinvolti tre operai, rimasti incastrati sotto una parte dell`intelaiatura: due le vittime. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati anche con squadre Usar, nelle complesse operazioni di estrazione delle persone travolte.

emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - Alessan94553125 : RT @Agenzia_Ansa: I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insieme al… - NonUnodiMeno : RT @BeppeGiulietti: Altri tre morti sul lavoro #torino,ma dal momento che riguarda il disordine sociale e non l’ordine pubblico,non é consi… -